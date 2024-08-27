Может быть провал: выгодны ли Китаю боевые действия в Курской области

Боевые действия в Курской области продолжаются. Китай достаточно сдержанно на все реагирует, повторяя общие слова о мире и недопустимости эскалации.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь Христо Грозева. По его словам, с первого дня было понятно, что Китай в любом случае выиграет от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Чего хочет Китай

Как отметил Грозев, если Россия затянется в долгую войну, тогда их экономика фактически перейдет в руки Китая. Фактически это сейчас происходит. В другом варианте, если бы, не дай Бог, России удался блицкриг в начале полномасштабного вторжения, Китай также получил бы благоприятные условия. Это приблизило бы их атаку на Тайвань.

Мы видим, что стратегия уже четкая. Китай готов поддерживать долгую войну. Но главное, чтобы она была без сильных "вспышек". Условно без ядерных ударов. Их устраивает, когда экономика Россия существует,

– отметил Грозев.

Китай не готов к тому, чтобы на территории России началась бы большая война. Тогда их планы по захвату российской экономики потерпели бы провал.

Обратите внимание! Советник председателя ОП Михаил Подоляк предположил, сколько еще может продолжаться операция в Курской области.