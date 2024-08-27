Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв. За його словами, з першого дня було зрозуміло, що Китай у будь-якому випадку виграє від того, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

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Чого хоче Китай

Як наголосив Грозєв, якщо Росія затягнеться в довгу війну, тоді їхня економіки фактично перейде в руки Китаю. Фактично це зараз відбувається. В іншому варіанті, якби, не дай Боже, Росії вдався бліцкриг на початку повномасштабного вторгнення, Китай також отримав би сприятливі умови. Це наблизило б їхню атаку на Тайвань.

Ми бачимо, що стратегія вже є чіткою. Китай готовий підтримувати довгу війну. Але головне, щоб вона була без сильних "спалахів". Умовно без ядерних ударів. Їх влаштовує, коли економіка Росія існує,

– зазначив Грозєв.

Китай не готовий до того, аби на території Росії почалася б велика війна. Тоді їхні плани щодо захоплення російської економіки зазнали б провалу.

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