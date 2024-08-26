Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що багато чого залежить від наших ресурсних можливостей. Наразі оперативно-тактичні дії є дуже ефективними.

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Які цілі Курської операції

Перебування українських військових на території Росії залежатиме від ресурсів. Наразі Генеральному штабу вдається ефективно будувати логістику, постачати додаткові резерви.

Як довго триватиме? Стільки скільки буде потрібно, тому що це оборонна війна. А зокрема через Курську область вдається розв'язати декілька дуже важливих і чутливих питань,

– зауважив Михайло Подоляк.

Перша ціль – це убезпечити цивільне населення вздовж кордону з Курською областю від постійних артилерійських ударів. Через них завжди страждали мешканці Чернігівської, Сумської, Харківської областей. У прикордонні майже щодня було по 500 – 600 обстрілів.

Друга ціль – убезпечити себе від заходу на територію України величезної кількості різних ДРГ. Всі вони заходили з геноцидним наміром, тобто хотіли когось вбити, щось вкрасти.

Третя ціль – захиститися від потенційного наступу з цього напрямку.

А по-четверте – змінити події, які відбуваються по всій лінії фронту. Тепер Росії треба для себе вирішити, чи зможе вона знайти ресурс, щоб захистити свою територію,

– сказав Михайло Подоляк.

А чи не найважливішим є перенесення бойових дій на територію Росії. Громадяни країни-агресорки мають відчувати, що війна йде за їхніми вікнами. У цьому сенсі важливим є зняття обмежень на використання західної зброї. Адже є цілі, які можна знищити виключно далекобійними ракетами. Тоді ситуація відчутно зміниться.

Яке ключове завдання

Курська операція розв'язує велику кількість політичних цілей. Мовиться про абсолютне обнулення репутації Росії та особисто Владіміра Путіна. Україна довела, що ніяких "червоних ліній" не існує. З країною-агресоркою треба воювати на її території. Ба більше, це відповідає нормам міжнародного права.

Агресор має відчувати війну, а це можливо тільки виключно на його території. Безумовно, важливим є знищення інфраструктури війни. Такі області як Курська, Брянська, Бєлгородська, Ростовська – вони насичені воєнними об'єктами, які треба знищувати.

"Тобто є величезна кількість цілей, які реалізовує Курська операція. Крім того, змінилися настрої, особливо у наших країн-партнерів. Йде дискусія, чому Росія не має можливості ефективно протидіяти операціям на своїй території. Це змінює сприйняття війни та повертає ініціативу Україні", – підсумував радник голови Офісу Президента України.