Не Чернобаевкой единой: выговцы 4 раза в одном месте разбивали переправы россиян

Украинские воины показывают незаурядную сноровку в искусстве воевать с россиянами. Так, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского заявили, что 4 раза били врага в одном месте.

Речь идет о том, что выговцы уже 4 раза разбивали понтонную переправу врага в одном и том же месте. Там смеются, что у россиян, вероятно, такая тактика.

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Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой – у россиян, наверное, тактика такая,

– говорят в бригаде.

Там заверили, что они обязательно сообщат о разгроме врага 5 раз.

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