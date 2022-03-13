Выговцы получили план действий танковой дивизии оккупантов с грифом "тайно": он был на флешке

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сумела завладеть ценной информацией. План действий оккупантов обозначен грифом "секретно".

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сумела завладеть секретными планами врага. Все документы станут доказательствами преступлений оккупантов на территории Украины.

Интересно Впереди большие бои, но мы уже побеждаем, – офицер ВСУ

Мы искренне благодарны начальнику инженерной службы 351 отдельного инженерно-саперного батальона 90 танковой дивизии за любезно предоставленную ценную информацию на рабочем флеш-накопителе!

– написали выговцы.

Видео трофея оккупантов с грифом "тайно":

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