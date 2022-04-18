Выговцы рассказали о женщине-водителе САУ, покорившей украинские соцсети
В сети постоянно появляются видео, как украинские защитники дают отпор врагу. Так, одно из них стало вирусным. Его особенность в том, что на нем девушка насыпает из САУ.
Это Татьяна из бригады Выговцев. Ранее она была кондитером, а теперь бьет по врагу.
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Выговцы рассказали о женщине-водителе САУ
В рядах Вооруженных Сил девушка с 2017 года. Сперва служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше – в самоходном дивизионе. И все это в отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.
Потом она уехала учиться на наводчика САУ и была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове.
В феврале планировала поехать учиться на командира пушки, но мужественно встала на защиту Украины.
Вот так девушка-кондитер стала военным профи.
Смотрите это вирусное видео:
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