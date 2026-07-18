Об этом военнослужащий сообщил в своих социальных сетях.

Почему командир получил выговор?

В своем сообщении военный написал: "Получил выговор от Сирского. Служу украинской нации". Филимонов не уточнил, за какой именно эпизод было применено дисциплинарное взыскание.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что приказ о привлечении майора к дисциплинарной ответственности был издан Главнокомандующим ВСУ 27 июня 2026 года.

Расследование касалось событий, произошедших 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем. Им было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также о хулиганстве.

По результатам служебного расследования майор Сергей Филимонов привлечен к дисциплинарной ответственности,

– сообщили в Генеральном штабе.

Помимо командира батальона, дисциплинарные взыскания были применены и к другим военнослужащим этой воинской части.

Отметим, что ситуация с Филимоновым возникла на фоне споров вокруг работы военного руководства и призывов части активистов провести акции с требованием освобождения Александра Сырского.

Сергей Стерненко также заявил, что командирам бригад дали указание записать видео со словами поддержки Главнокомандующего ВСУ. Он обнародовал скриншоты таких сообщений, которые, по его словам, получил от военных.

Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям. Вчера один военный из Скалы написал пост против него, после чего исчез, а аккаунт удалили. Почему это делать? Почему нагнетать обстановку?

– отмечает Стерненко.

Напомним, начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила, что представители командования Сил беспилотных систем звонили ей, чтобы выяснить, в каком подразделении служит бывший боевой медик Дмитрий Козятинский, призывавший людей присоединяться к акциям протеста.

По словам Михайловой, военные могут столкнуться с выговорами, замечаниями или другими последствиями из-за выражения собственной гражданской позиции или участия в мирных акциях даже во время отпуска. Она подчеркнула, что военнослужащие остаются гражданами Украины и имеют право на собственное мнение, а ограничение этого права создает проблему для государства.

Подобные заявления обнародовал и военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Вицик", который сообщил, что некоторые его сослуживцы получали замечания от командиров из-за публичной позиции в отношении власти и военного руководства.

Отдельно волонтер Сергей Стерненко заявил, что во время акции протеста против отставки Федорова в Киеве 16 июля представители Военной службы правопорядка пытались задержать одного из военных. После реакции участников акции представители ВСП покинули место происшествия.

Также он заявил, что якобы получил информацию о поручении выявлять военных, поддержавших протест, и возвращать их из отпусков для дальнейших мер.