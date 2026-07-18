Про це військовослужбовець повідомив у своїх соцмережах.

Чому командир отримав догану?

У своєму повідомленні військовий написав: "Отримав догану від Сирського. Служу українській нації". Філімонов не уточнив, за який саме епізод було застосовано дисциплінарне стягнення.

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що наказ про притягнення майора до дисциплінарної відповідальності був виданий Головнокомандувачем ЗСУ 27 червня 2026 року.

Розслідування стосувалося подій, які сталися 1 травня 2026 року у місті Шахтарське Дніпропетровської області. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем. Їм повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини, а також хуліганства.

За результатами службового розслідування майора Сергія Філімонова притягнуто до дисциплінарної відповідальності,

– повідомили у Генеральному штабі.

Крім командира батальйону, дисциплінарні стягнення застосували й до інших військовослужбовців цієї військової частини.

Зазначимо, що ситуація з Філімоновим виникла на тлі суперечок навколо роботи військового керівництва та закликів частини активістів провести акції з вимогою звільнення Олександра Сирського.

Сергій Стерненко також заявив, що командирам бригад дали вказівку записати відео зі словами підтримки Головнокомандувача ЗСУ. Він оприлюднив скриншоти таких повідомлень, які, за його словами, отримав від військових.

Військових, які виступають проти, репресують. Вчора один військовий зі Скелі написав пост проти нього, і зник, акаунт видалили. Навіщо це робити? Для чого підвищувати градус?

– зазначає Стерненко.

Нагадаємо, начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що представники командування Сил безпілотних систем телефонували їй, щоб з’ясувати, у якому підрозділі служить колишній бойовий медик Дмитро Козятинський, який закликав людей долучатися до акцій протесту.

За словами Михайлової, військові можуть стикатися з доганами, зауваженнями або іншими наслідками через висловлення власної громадянської позиції чи участь у мирних акціях навіть під час відпустки. Вона наголосила, що військовослужбовці залишаються громадянами України та мають право на власну думку, а обмеження цього права створює проблему для держави.

Подібні заяви оприлюднив і військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Віцик", який повідомив, що деякі його побратими отримували зауваження від командирів через публічну позицію щодо влади та військового керівництва.

Окремо волонтер Сергій Стерненко заявив, що під час акції протесту проти відставки Федорова у Києві 16 липня представники Військової служби правопорядку намагалися затримати одного з військових. Після реакції учасників акції представники ВСП залишили місце події.

Також він заявив, що нібито отримав інформацію про доручення виявляти військових, які підтримали протест, та повертати їх із відпусток для подальшого реагування.