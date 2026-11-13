Отстранили еще до заявлений НАБУ: Выговский анонсировал увольнение фигурантов дела "Карфаген"

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский 13 ноября заявил об увольнении двух сотрудников Национальной полиции. Обоих фигурантов дела "Карфаген" отстранили от должностей еще до обнародования материалов НАБУ.

Во время выступления в Верховной Раде глава ведомства уточнил, что служебное расследование продолжается. К уголовной ответственности привлекаются заместитель руководителя департамента стратегических расследований и сотрудник главка Киевской области. По словам министра, решение об их окончательном увольнении будет принято в ближайшее время.

Кто фигурирует в расследовании

Что касается операции "Карфаген". К уголовной ответственности привлекаются два сотрудника Национальной полиции – заместитель начальника департамента стратегических расследований и сотрудник главка Киевской области,

– рассказал Иван Выговский.

По его словам, руководство министерства отреагировало незамедлительно, как только узнало о ситуации.

"Сейчас проводится служебное расследование. В ближайшее время они будут уволены", – подчеркнул глава ведомства.

Что известно об операции "Карфаген"?

В рамках операции "Карфаген" антикоррупционные органы раскрыли масштабную преступную организацию, участники которой систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам силовых структур.

Правоохранители за взятки обеспечивали прикрытие мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов. В преступную схему было вовлечено не менее 12 человек.

Среди подозреваемых полицейских – первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов с позывным "Прайс", которому Высший антикоррупционный суд назначил арест с залогом в 15 миллионов гривен.

Другого фигуранта, заместителя начальника отдела уголовного розыска полиции Киевской области Александра Демьянчука ("Консультант"), суд взял под стражу без возможности внесения залога.

Ранее в связи с расследованием дела "Карфаген" глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил сотрудников спецслужбы, которые стали фигурантами расследования НАБУ.