Выгуливал собаку: в Тростянце мужчина подорвался на взрывчатке

На Сумщине мужчина выгуливал собаку в лесу и подорвался на вражеской взрывчатке. Сейчас он в больнице, где всю необходимую помощь оказывают медики.

Трагедия случилась 16 апреля. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Интересно Более 65 тысяч взрывоопасных предметов, которые оставили оккупанты, уже обезвредили

На Сумщине продолжают разминирование

В Сумской области продолжают разминирование, однако случаются и трагические случаи. Такой как и с мужчиной в Тростянце.

Вчера в Тростянце мужчина, выгуливая собаку в лесу, подорвался на взрывчатке, оставленной российскими военными. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь,

– сообщил Живицкий.

По словам главы ОВА, в Конотопском районе за минувшие сутки обезвредили 3 поезда, а в Сумском – 8.

Интересно – ситуация в регионах Украины по состоянию на 17 апреля: смотрите видео