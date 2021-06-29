С таким заявлением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он считает, что Беларусь сделала шаг назад.
К теме В ответ на санкции: Беларусь выходит из программы Евросоюза "Восточное партнерство"
Мишель: мы выступаем за белорусов
Председатель Евросовета пообещал, что будет поддерживать белорусов, ведь отказ от сотрудничества с ЕС будет иметь плохие последствия.
Это приведет к дальнейшему росту напряженности и точно окажет негативное воздействие на белорусский народ из-за лишения его возможностей, которые дает сотрудничество (с ЕС-24 канал),
– пояснил Шарль Мишель.
По его словам, жители страны имеют право организовать новые президентские выборы.
"Мы вступаем за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", – сказал Мишель, обращаясь к белорусам.
Также он призвал режим Лукашенко к справедливости. Он хочет, чтобы те ставили на первое место будущее Беларуси.
Выход Беларуси из "Восточного партнерства": главное
- О таком решении в Беларуси сообщили 28 июня. Там пояснили, что главная причина – ответ на санкции со стороны Запада.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что народ все равно принадлежит к европейской семье народов.
- Стоит отметить, что 24 июня Европейский Союз ввел против Беларуси новые санкции. Приняли решение об ограничениях в калийной и нефтяной отраслях экономики. Также санкции коснулись банковской сферы и других.