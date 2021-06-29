С таким заявлением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он считает, что Беларусь сделала шаг назад.

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Мишель: мы выступаем за белорусов

Председатель Евросовета пообещал, что будет поддерживать белорусов, ведь отказ от сотрудничества с ЕС будет иметь плохие последствия.

Это приведет к дальнейшему росту напряженности и точно окажет негативное воздействие на белорусский народ из-за лишения его возможностей, которые дает сотрудничество (с ЕС-24 канал),

– пояснил Шарль Мишель.

По его словам, жители страны имеют право организовать новые президентские выборы.

"Мы вступаем за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", – сказал Мишель, обращаясь к белорусам.

Также он призвал режим Лукашенко к справедливости. Он хочет, чтобы те ставили на первое место будущее Беларуси.

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