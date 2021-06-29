З такою заявою виступив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він вважає, що Білорусь зробила крок назад.
До теми У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"
Мішель: Ми виступаємо за білорусів
Голова Євроради пообіцяв, що підтримуватиме білорусів, адже відмова від співпраці з ЄС матиме погані наслідки.
Це призведе до подальшого зростання напруженості і точно матиме негативну дію на білоруський народ через позбавлення його можливостей, які дає співпраця (з ЄС – 24 канал),
– пояснив Шарль Мішель.
За його словами, жителі країни мають право організувати нові президентські вибори.
"Ми вступаємо за вас, проявляючи солідарність і надаючи практичну підтримку. Ми нагадуємо про ваше право вибрати для себе президента на нових, вільних і чесних виборах", – сказав Мішель, звертаючись до білорусів.
Також він закликав режим Лукашенка до справедливості. Він хоче, аби ті ставили на перше місце майбутнє Білорусі.
Вихід Білорусі з "Східного партнерства": головне
- Про таке рішення у Білорусі повідомили 28 червня. Там пояснили, що головна причина – відповідь на санкції з боку Заходу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що народ Білорусі все одно належить до європейської сім'ї народів.
- Варто зазначити, що 24 червня Європейський Союз ввів проти Білорусі нові санкції. Прийняли рішення про обмеження у калійній та нафтовій галузях економіки. Також санкції торкнулися банківської сфери та інших.