З такою заявою виступив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він вважає, що Білорусь зробила крок назад.

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Мішель: Ми виступаємо за білорусів

Голова Євроради пообіцяв, що підтримуватиме білорусів, адже відмова від співпраці з ЄС матиме погані наслідки.

Це призведе до подальшого зростання напруженості і точно матиме негативну дію на білоруський народ через позбавлення його можливостей, які дає співпраця (з ЄС – 24 канал),

– пояснив Шарль Мішель.

За його словами, жителі країни мають право організувати нові президентські вибори.

"Ми вступаємо за вас, проявляючи солідарність і надаючи практичну підтримку. Ми нагадуємо про ваше право вибрати для себе президента на нових, вільних і чесних виборах", – сказав Мішель, звертаючись до білорусів.

Також він закликав режим Лукашенка до справедливості. Він хоче, аби ті ставили на перше місце майбутнє Білорусі.

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