Вагнеровцы "вышли" из Бахмута: разведка Британии рассказала, кто зашел взамен

Наемники ППК "Вагнера", вероятно, приступили к уходу с некоторых своих позиций возле Бахмута. Это происходит контролируемо.

Эту информацию подтвердила британская разведка. 25 мая главарь вагнеровцев Пригожин заявил, что вывод его войск из Бахмута. Так называемая "ротация" и передача позиций российскому минобороны продлится до 1 июня.

Кстати говоря Ротация россиян в Бахмуте может дать ВСУ инициативу начать новый этап операций, – ISW

Кто заменил вагнеровцев

В Министерстве Украины также подтвердили ротацию сил Вагнера в окрестностях города. По состоянию на 24 мая туда, вероятно, вошли боевики из оккупированного Донбасса.

За последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск России, вероятно, выдвинулись из района Свято-Кременная для усиления флангов Бахмута.

Останутся вагнеровцы возле Бахмута

Специалисты прогнозируют, что ротация сил "Вагнера" продолжится контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в окружении города.

Несмотря на вражду Пригожина по минобороны России, силы "Вагнера", вероятно, будут использоваться для дальнейших наступательных операций на Донбассе даже после переформирования сил.

"Выход" вагнеровцев из Бахмута: что известно