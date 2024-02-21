Неприятно поразила: в ВСУ опровергли публикацию NYT о "1000 украинских пленных" в Авдеевке

Издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что во время отхода ВСУ из Авдеевки в плен попали "до тысячи украинских военных". В ВСУ опровергли эту информацию, объяснив, что авторитетное медиа распространило пророссийский нарратив.

В ВСУ материал про плен “1000 украинских военнослужащих” во время отхода из Авдеевки назвали дезинформацией. Такое заявление в эфире телемарафона сделал Дмитрий Лиховий, представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления, передает 24 Канал.

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Авторы распространили нарративы российской пропаганды

Дмитрий Лиховий заявил, что авторы NYT сознательно или невольно подыграли кремлевской пропаганде. Он также отметил, что военные давали свой комментарий, который, в отличие от упомянутого материала, был обоснован.

Нас неприятно поразила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, и он был обоснован. Казалось, что все логично должно стать на свои места, но, к сожалению, сознательно или мимоходом, авторы распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования,

– заявил Лиховий.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления также добавил, что информация, приведенная в NYT, не является фактажем. Он напомнил, что в Силах обороны не скрывают, что некоторое количество защитников после ухода не вышли на связь. Однако в любом случае речь идет не о сотнях военнослужащих.

В качестве аргумента Лиховий сказал о выходе из "Азовстали" гарнизона Мариуполя. Тогда большое количество военных получило приказ сдаться в плен, и россияне публиковали множество фото и видео с ними.

Также он добавил, что на завершающем этапе оборонительной операции в Авдеевке российские военные также попадали в плен.

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