Эвакуация украинцев из "Азовстали": "Редис" показал редкое фото с переговоров с россиянами
Источник:Денис Прокопенко
Командир 12 бригады специального назначения "Азов" – Денис "Редис" Прокопенко показал фото с переговоров, которые происходили до выхода наших защитников с завода "Азовсталь". Эти кадры были сделаны два года назад.
Именно 20 мая 2022 года украинское высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военных на "Азовстали". А также приказали прекратить оборону города Мариуполь.
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"Редис" показал фото с переговоров во время обороны "Азовстали"
Командир "Азова" отметил, что до того, как прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен, между защитниками и российской стороной в результате раунда тяжелых переговоров была достигнута договоренность об эвакуации гражданских с завода.
Сотни людей, жителей Мариуполя, которые нашли убежище на территории завода, были спасены. Все гражданские, которые скрывались от вражеских бомбардировок на "Азовстали", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7 мая 2022 года,
– отметил "Редис".
По словам полковника, после этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования.
"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену", – отметил он.
Теперь после того, как прошло 2 года сопротивления, более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, сейчас находятся в российском плену.
Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно – вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого,
– сказал командир "Азова".
"Редис" также показал редкую фотографию, сделанную во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальник" и металлургическим заводом "Азовсталь". Фото было сделано в мае 2022 года.
Переговоры между защитниками "Азовстали" и российской стороной / Фото из фейсбука Дениса "Редиса" Прокопенко
Почему гарнизон Мариуполя согласился на выход из "Азовстали"
- Начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич вспомнил, что вариант прекращения обороны Мариуполя без приказа никто из азовцев вообще не рассматривал. Даже когда говорилось о деблокаде, военные были готовы просто сделать коридор для раненых, а те, кто может вести бой, остались бы в Мариуполе.
- Кроме того, по словам "Тавра", "Редис" лично выходил на переговоры с российской стороной об условиях плена. Такой шаг офицеры считали слишком рискованным, ведь вероятность того, что командир мог не вернуться, существовала.
- Кротевич также отметил, что под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов, которых ежедневно становилось все больше и которые каждый день медленно умирали без медикаментов, защитники "Азовстали" и приняли такое решение. Прекращение обороны было согласовано руководством государства, а военные лишь выполнили приказ.
- Стоит отметить, что многие попытки вывезти гражданских с завода заканчивались ничем – так называемые "зеленые коридоры" обстреливали, процесс эвакуации срывали. Только в начале мая удалось таки договориться о том, чтобы мариупольцев, которые были на заводе, вывезли на подконтрольную Украине территорию.