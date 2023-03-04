Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, оккупанты проигрывают в городских боях за Бахмут.
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Оборона Бахмута
Александр Коваленко подчеркнул, что, во-первых, некоторые подразделения выводят из Бахмута в рамках ротации.
"Второй момент – действительно, ситуация сложная. Она сложна уже не первый месяц. Российские оккупанты сейчас пытаются как можно сильнее давить на Бахмут", – заметил он.
По его мнению, у россиян есть боевая задача захватить город именно в марте.
Удастся ли это? Самое главное – это, чтобы Бахмут был постоянно в ситуации круглосуточного логистического обеспечения через трассу Т-05-04 и О-0506. Это через Ивановское и Хромово, через Часов Яр,
– отметил Коваленко.
По его словам, если отсутствует критическая угроза логистическим направлениям, оборону города можно продолжать вести достаточно эффективно.
"Если уже ситуация в городе такова, что уже оказывается угроза этой логистике, то именно в этот период нужно отводить подразделения ВСУ из города", – пояснил он.
Впрочем, городские бои для российских окупантов – это не лучший вариант развития событий в районе Бахмута.
Чего ждать от россиян
Александр Коваленко рассказал, что в ближайшее время мы можем наблюдать за динамичным изменением ситуации именно в пользу защитников Бахмута из-за контратак. Также не исключение действия других подразделений, которые могут восстановить контроль на трассе М-03.
"Хотя в этом тоже есть вопрос: есть ли на это сейчас возможность, является ли это сейчас приоритетом?" – сосредоточил внимание военный обозреватель.
Он пояснил, что не стоит исключать вариант развития событий не в пользу ВСУ. Впрочем, Генштаб точно не оставит своих военных в окружении.
Если на столько веские должностные лица могут заехать в город, непосредственно в зону боевых действий, на месте выяснить ситуацию и так далее. Это демонстративно, кстати, я хочу сказать,
– подчеркнул он.
По его мнению, такой шаг – это свидетельство того, что не столько критическая ситуация относительно материально-технического обеспечения подразделений в городе. Поэтому может осуществляться эффективное ведение обороны.
"Это еще и опровержение тех фейков, что якобы Бахмут находится в захватившем его окружении, боевые действия почти уже в центре города происходят", – подчеркнул Коваленко.
К тому же, украинцы должны быть готовы к увеличению количества фейков от российской пропаганды. Однако следует критически мыслить и не реагировать на манипуляции.
Ситуация в Бахмуте: основное
- В Бахмуте в Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Украинская оборона находится под растущим давлением со стороны российских захватчиков. Минобороны Великобритании также сообщило о разрушении мостов Вооруженными Силами Украины.
- Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Командующий Сил специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений
- Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что есть угроза окружения россиянами Бахмута. Вероятно, украинское военное руководство решит выводить ВСУ из города.