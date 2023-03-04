Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, окупанти програють у міських боях за Бахмут.

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Оборона Бахмута

Олександр Коваленко наголосив, що, по-перше, деякі підрозділи виводять з Бахмута в рамках ротації.

"Другий момент – дійсно, ситуація складна. Вона складна вже не перший місяць. Російські окупанти зараз намагаються якомога сильніше тиснути на Бахмут", – зауважив він.

На його думку, росіяни мають бойову задачу захопити місто саме в березні.

Чи вдасться це? Найголовніше – це, щоб Бахмут був постійно в ситуації цілодобового логістичного забезпечення через трасу Т-05-04 ТА О-0506. Це через Іванівське та Хромове, через Часів Яр,

– зазначив Коваленко.

За його словами, якщо відсутня критична загроза логістичним напрямкам, то оборону міста можна продовжувати вести досить ефективно.

"Якщо вже ситуація в місті така, що вже виявляється загроза для цієї логістики, то саме в цей період треба відводити підрозділи ЗСУ з міста", – пояснив він.

Втім, міські бої для російських окупантів – це не найкращий варіант розвитку подій в районі Бахмуту.

Чого очікувати від росіян

Олександр Коваленко розказав, що найближчим часом ми можемо спостерігати за динамічною зміною ситуації саме на користь захисників Бахмуту через контратаки. Також не виняток – дії інших підрозділів, які можуть відновити контроль на трасі М-03.

"Хоча щодо цього теж є питання: чи є на це зараз можливість, чи є це зараз пріоритетом?" – зосередив увагу військовий оглядач.

Він пояснив, що не варто відкидати варіанту розвитку подій не на користь ЗСУ. Втім Генштаб точно не залишить своїх військових в оточенні.

Якщо на стільки вагомі посадові особи можуть заїхати в місто, безпосередньо в зону бойових дій, на місці з'ясувати ситуацію і так далі. Це демонстративно, до речі, я хочу сказати,

– наголосив він.

На його думку, такий крок – це свідчення того, що не на стільки критична ситуація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів в місті. Тому може здійснюватися ефективне ведення оборони.

"Це ще й спростування тих фейків, що нібито Бахмут знаходиться в оточенні, що його вже захопили, бойові дії майже вже в центрі міста відбуваються", – наголосив Коваленко.

До того ж українці мають бути готовими до збільшення кількості фейків від російської пропаганди. Проте варто критично мислити та не реагувати на маніпуляції.

Ситуація в Бахмуті: основне