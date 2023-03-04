Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, більшість зусиль Росія зосередила на півночі від Бахмута.

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Росіяни атакують щогодини

Жорін зазначив, що ситуація у Бахмуті ускладнюється щодня, тривають важкі бої. Більшість зусиль окупанти сконцентрували на півночі від міста. А на півдні росіянам не вдається просунутись, вони отримують гідну відсіч від ЗСУ.

Зараз українські сили втілюють заходи для стабілізації та покращення тактичного положення, щоб зменшити загрозу повного оточення. Підрозділи, які перебувають в Бахмуті, зараз мають оснащення, відбувається евакуація поранених,

– повідомив він.

Майор ЗСУ підкреслив, що Росія атакує українські позиції щогодини. Ніякого нібито браку боєприпасів у загарбників, на який скаржаться вагнерівці, українські бійці не відчувають.

"На наших позиціях не відчувається, що у ворога є брак боєкомплекту. Це стосується й артилерійських снарядів, і авіаційних ударів. Все це безперервно летить по наших позиціях щогодини", – сказав Жорін.

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"Солянка" з росіян йде у наступ

Максим Жорін розповів, що на Бахмутському напрямку постійно змінюються підрозділи. Довгий час основною силою ворога були вагнерівці, які застосовувати тактику малих груп: розділяли на тих, кого зовсім не шкода, більш важливих та умовних професіоналів, які наступали позаду всіх.

Згодом, як відзначив військовий, ПВК "Вагнер" замінили на регулярні частини. Однак вже тиждень на Бахмут наступають вагнерівці, серед яких вже менше зеків.

Вони теж почали гинути тут у величезній кількості. Ми чуємо у перехопленнях, як вони ниють. Ми бачимо серед підрозділів "солянки", вони їх міксують з усього, що є: і регулярні частини, і вагнерівці, мобілізовані з окупованих територій,

– говорить він.

Жорін додав, що росіяни використовують Бахмут для своїх внутрішніх конфліктів. До прикладу, власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин використовує своїх найманців, щоб отримати більше влади у Росії.

"Їхні конфлікти всередині призводили до зміни підрозділів. Але зараз, швидше за все, це пов’язано з тим, що стоїть завдання за будь-яку ціну досягти успіху. Для цього вони використовують абсолютно всі ресурси, які в них є", – вважає майор ЗСУ.

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