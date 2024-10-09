Это фактически станет обвалом фронта: какая следующая цель россиян после Угледара

Очень сложная ситуация образовалась на юге Восточного фронта. В значительной степени она осложнилась после того, как Вооруженные Силы вышли из Угледара из-за невозможности держать там оборону.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что теперь в особой опасности находится Курахово. Он добавил, что причиной потери Угледара в частности были неподготовленные бойцы, которые провалили оборону флангов.

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Что может привести к обвалу фронта

Военным 72 бригады пришлось покинуть город, поскольку враг зашел с флангов и окружил Угледар. Выход с этих позиций ослабил общий Восточный фронт и создал большую проблему для Курахово.

Если сейчас не усилить это направление всеми необходимыми средствами, то оттуда так же придется отходить. Это фактически будет обвалом южной части Восточного фронта,

– подчеркнул Роман Свитан.

Этого нельзя допустить, потому что тогда россияне продолжат давление даже зимой. Они получат возможность двигаться в этом направлении без каких-либо проблем, фланговых ударов.

Ситуация возле города Курахово: смотрите на карте

"Возможности усилить это направление есть. Например, введение в строй внутренних войск: Нацгвардии, полиции, работников ТЦК, а это 50 тысяч человек, прямой рекрутинг. Поэтому есть шансы удержать линию фронта. Время покажет, какие решения будут приняты", – сказал Свитан.