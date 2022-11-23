Дело в том, что если Владимир Путин и его режим удержат власть в России, то выход на границы 1991 года будет означать лишь прекращение горячей фазы войны. Такое мнение в своем стриме озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Окончание горячей фазы, но не войны

По словам военного эксперта, в таком случае Украина приостановит наступательные действия. Однако страна-агрессор, вероятно, не перестанет наносить удары по нашим территориям.

Будет вариант Израиля – будем обороняться на своей территории,

– объяснил Жданов.

Поэтому нашему государству придется покупать и производить вооружение, которое сможет оградить нас от атак российских захватчиков, например железный купол. Кроме того, вдоль границы нужно будет устанавливать системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы закрыться от России.

"Вполне вероятно, что к лету 2023 года или в первой половине 2023 года мы сможем эту горячую фазу закончить", – подытожил военный эксперт.

Жданов рассказал, что выход на государственные границы будет означать завершение горячей фазы: смотрите видео

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