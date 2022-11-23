Річ у тім, якщо Владімір Путін і його режим утримають владу в Росії, то вихід на кордони 1991 року означатиме лише припинення гарячої фази війни. Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Завершення гарячої фази, але не війни

За словами військового експерта, в такому разі Україна зупинить наступальні дії. Однак країна-агресорка, ймовірно, не припинить завдавати ударів по наших територіях.

Буде варіант Ізраїлю – будемо оборонятися на своїй території,

– пояснив Жданов.

Тож нашій державі доведеться купувати та виробляти озброєння, яке зможе захистити нас від атак російських загарбників, наприклад, залізний купол. Крім того, вздовж кордону треба буде встановлювати системи протиповітряної та протиракетної оборони, щоб закритися від Росії.

"Цілком ймовірно, що до літа 2023 року або в першій половині 2023 року ми зможемо цю гарячу фазу закінчити", – підсумував військовий експерт.

Жданов розповів, що вихід на державні кордони означатиме завершення гарячої фази: дивіться відео

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