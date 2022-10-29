Прекратите голодные игры, – Украина отреагировала на заявление России о приостановке зернового соглашения

В России заявили, что временно прекращают участие в зерновом соглашении. На очередной шантаж оккупантов уже отреагировали украинские чиновники.

Причиной временного выхода России из зернового соглашения стали взрывы в Севастополе. Москва традиционно обвиняет в них Украину, а также Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке

Примите во внимание В Севастополе мог пострадать "Адмирал Макаров": что это за фрегат и почему он стал флагманом

Украина отреагировала на очередной шантаж России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина предупреждала планы России сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам,

– добавил глава МИД.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что примитивность российского шантажа – во всем.

"Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут. И что их время подходит к концу", – заявил Ермак.

В комментарии Суспiльному представитель президента Сергей Никифоров рассказал, что Украина ожидает реакции Турции и ООН на российские заявления о временной остановке "зерновой инициативы".

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств", – заявил Никифоров.

Актуально Взрывы в Севастополе, освобождение защитников Мариуполя: хронология 248 дня войны

Путин превращает еду в оружие

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что президент России Владимир Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира, используя ядерный шантаж, энергетический террор, блокаду зерна и т.д.

"Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова беря в заложники Африку и Ближний Восток. Это еще раз доказывает: никакие переговоры с РФ не стоят потраченного на разговор времени", – заявил Подоляк.

В комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Россия продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, чем подвергает сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования.

МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября. Рассматриваем сообщение Минобороны РФ о приостановлении Россией участия в зерновом соглашении именно как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

– добавил Николенко.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в Африке, Азии и Латинской Америке "в заложниках голодных игр Кремля".

Интересно Украина и Турция надеются продлить зерновое соглашение: какая позиция у ООН

Кратко о соглашении на экспорт зерна

Из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину и заминирования Черного моря наше государство не могло осуществлять экспорт зерна. Из-за того, что Украина является одним из главных поставщиков зерна в мире, возникла угроза продовольственного кризиса.

Поэтому ООН и Турция инициировали договоренность с Россией об экспорте украинского зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля. Оно должно завершиться в ноябре.

Россия уже угрожала разорвать это соглашение. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ на это Кремль решил еще раз шантажировать мир голодом.

Стоит посмотреть – что известно о корабле "Адмирал Макаров", который могли повредить в Крыму: видео