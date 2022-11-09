Отрицательное "наступление" и "СВОрачиваемся": украинцы публикуют мемы об отводе войск из Херсона
Россияне заявляют, что выводят свои войска из правобережья Херсона. Украинцы, тем временем, выражают свою радость в мемах. Например, в сети наконец-то поняли, как расшифровывается пропагандистский термин "СВО" – "СВОрачиваемся".
После потери Херсона количество "захваченных" областных центров за 8 месяцев войны достигнет отметки ноль. В сети традиционно была создана новая порция шуток по этой теме, передает 24 канал.
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Отрицательное "наступление" из Херсона
Командующий войсками оккупантов Сергей Суровикин 9 ноября заявил, что Россия выводит свои войска из Херсона. Шойгу с ним согласился. Кстати, в сеть "слили" эксклюзивное видео их договоренностей.
Как в России принимали решение об отводе войск: видео
Кроме того, стало ясно, что означают аббревиатуры и символы оккупантов, с которыми они пришли воевать против украинцев.
Успехи россиян за 8 месяцев войны / Фото из твиттера
Расшифровка аббревиатур оккупантов / Фото из твиттера
Что означают символы оккупантов / Фото из твиттера "Глава ОСМД"
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Что остается с Россией / Фото из твиттера
Впрочем, украинцев призывают потерпеть, поскольку военные просили тишины по Херсону. Следует верить в ВСУ и не говорить "гоп" раньше наших защитников.
Намеки / Фото Александра Грехова
А Буданов же говорил
В сети упомянули, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов еще раньше говорил, что Херсон могут освободить до конца ноября. Таким образом это может быть еще один плюс в копилку его сбывшихся прогнозов.
Другие также предупреждали, при каких условиях могут уволить Херсон. Не ошиблись.
Стремоуов тоже оказался "пророком" / Скриншот со страницы Дениса Жупника
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