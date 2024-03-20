Дональд Трамп пообещал не выводить США из НАТО: при каком условии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно возможного выхода США из НАТО. Экс-президент Соединенных Штатов пообещал не выводить страну из Североатлантического Альянса при одном условии.

Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством, пока европейские страны будут "играть честно". Говорится об уплате стран-партнеров своих долей в Альянс.

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Трамп не будет выводить США из НАТО, если страны будут платить

В недавнем интервью телеканалу GB News с бывшим сторонником Brexit Найджелом Фараджем Дональд Трамп подтвердил свою преданность Альянсу. Однако он предостерег европейские страны от злоупотребления американской помощью.

НАТО должно относиться к США справедливо. Потому что если бы не Соединенные Штаты, Альянса буквально не существовало бы,

– сказал Трамп.

На вопрос журналиста, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению, Трамп ответил утвердительно.

"Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – отметил кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Найджел Фарадж также поинтересовался, будет ли Америка поддерживать своих союзников, если европейские страны "начнут играть честно". Кандидат в президенты от Республиканской партии ответил на этот вопрос положительно, что свидетельствует о его готовности поддерживать европейских союзников.

Экс-президент США думал вывести страну из НАТО