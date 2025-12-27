"Вышли из КСП из-за паники": командир 1 ОШП высказался о ситуации в Гуляйполе

Командно-наблюдательный пункт ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области оставили без боя из-за панических настроений среди личного состава и просчетов со стороны руководства подразделений. Произошло это даже несмотря на то, что в населенный пункт проникла диверсионная группа России в составе всего трех военных.

Об этом в комментарии для Общественного рассказал командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов с позывным "Перун", подчеркнув, что оккупанты действовали без артиллерийской поддержки и применения беспилотников. Подробности передает 24 Канал.

Как Филатов высказался о выходе бойцов из КСП?

Полк "Перуна" также отвечает за оборону Гуляйпольского направления, поэтому он охарактеризовал случай как чрезвычайно "досадный". Филатов отметил, что инцидент свидетельствует о серьезных проблемах в организации охраны командного пункта, действиях личного состава и управленческих решениях.

По его оценке, из обнародованных аудиозаписей следует, что имело место фактическое подталкивание военных к оставлению позиций, что и привело к фатальным последствиям.

Филатов отметил, что на месте было достаточно украинских сил для отражения нападения.

Инфильтрированная группа в количестве трех военных России ... вышли банально ну шум генератора и начали штурмовать. Соответственно вместо того, чтобы дать отпор, дать достойный бой – КСП было покинуто. Те средства, носители информации которые там были – они не уничтожены...,

– сказал "Перун".

Он также подчеркнул, что российские военные действовали практически самостоятельно без стабильной связи со своим командованием и без какой-либо поддержки с воздуха или со стороны артиллерии.

Военный считает, что такие группы обычно действуют с целью дестабилизации и провоцирования паники, и в этом случае им, к сожалению, удалось достичь своего.

По словам командира 1-го ОШП, ситуация в Гуляйполе остается напряженной, значительной степени из-за просчетов на уровне командования.

Отметим, что военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала предостерег, что в случае потери Гуляйполя противник получит возможность наступать с альтернативного направления, что значительно усложнит обстановку в Запорожской области. Предположительно, следующим логическим шагом для врага станет усиление давления в районе Орехова, что существенно уменьшит расстояние до областного центра.

Командир 1-го ОШП сообщил, что на проблемный участок уже зашли другие подразделения, а все направления возможного продвижения российских войск пока заблокированы. В то же время в черте города все еще находятся отдельные инфильтрированные группы противника, для уничтожения которых необходимо провести дополнительные мероприятия.

Филатов добавил, что в идеальных условиях зачисткой города должны заниматься штурмовые подразделения, однако две бригады, которые ранее удерживали там позиции, не имеют достаточных возможностей для сдерживания наступления армии противника даже при условии полной укомплектованности.

Как сообщил журналистам военнослужащий 106-й отдельной бригады ТРО, их подразделение передали в оперативное управление 102-й бригаде ТрО.

То есть все события, все принятые решения принимались командованием 102 бригады ТрО. 106 не принимала решение давать бой или отводить. Наш по документам, но руководили не мы,

– сказал он.

По его словам, для детального установления обстоятельств инцидента в район событий уже направили рабочую группу и специальную комиссию 106-й отдельной бригады территориальной обороны.

