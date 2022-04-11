Выходите на площади своих городов под сине-желтыми флагами, – защитники Мариуполя миру

Защитники Мариуполя обратились к людям со всего мира. Они призывают выходить на площади городов с украинскими флагами, чтобы "достучаться" до иностранных политиков.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар по прозвищу "Калина". Он просит всех неравнодушных надавить на своих политиков, чтобы они быстрее и решительнее помогали решать проблему временно оккупированных городов Украины.

Важно "Майское веселье" бункерного довбограя должны сорвать: как дальше будет развиваться война

"Азов" доверяет руководству Украины

По его словам, Мариуполь, Херсон, изюм и многие другие украинские города сейчас находятся в плену у российских оккупантов. Он просит у людей помощи: выходить на площади и призывать политиков действовать решительно, чтобы полностью освободить эти города.

Военный подчеркнул-борьба за украинский Мариуполь продолжается!

Помогайте наши власти быть услышанной в борьбе за Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и нерожденных. Мы верим в военно-политическое руководство Украины. Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь,

– подчеркнул Святослав Паламар.

Важный призыв от украинского военного: смотрите видео

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, все возможное и невозможное для победы. В частности, постоянно контактируют с подразделениями, которые обороняют Мариуполь. Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что деблокировать Мариуполь с помощью войск пока невозможно. Ведь подразделения должны пройти через степь, где на них может "караулить" российская авиация из Крыма и Ростова.

К теме – Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая: видео