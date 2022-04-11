Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар на прізвисько "Калина". Він просить усіх небайдужих натиснути на своїх політиків, щоб вони швидше та рішучіше допомагали вирішувати проблему тимчасово окупованих міст України.

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"Азов" довіряє керівництву України

За його словами, Маріуполь, Херсон, Ізюм та багато інших українських міст зараз перебувають у полоні в російських окупантів. Він просить в людей допомоги: виходити на площі та закликати політиків діяти рішуче, щоб повністю визволити ці міста.

Військовий наголосив – боротьба за український Маріуполь триває!

Допомагайте наші владі бути почутою у боротьбі за Україну. Зробіть це заради наших мертвих, живих та ненароджених. Ми віримо у військово-політичне керівництво України. Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь, – підкреслив Святослав Паламар.

Важливий заклик від українського військового: дивіться відео

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, все можливе й неможливе для перемоги. Зокрема, постійно контактують з підрозділами, які обороняють Маріуполь. Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що деблокувати Маріуполь за допомогою військ наразі неможливо. Адже підрозділи повинні пройти через степ, де на них може "чатувати" російська авіація з Криму та Ростова.

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