На самом деле это подразделение не является масштабным, это лишь организованная преступная группировка, почему-то получившая армейское оружие. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание Россия зашла в тупик в Бахмуте и скоро потеряет город, – The Wall Street Journal

По словам Свитана на Бахмутском направлении в начале мая оставалось около тысячи вагнеровцев, говорится о 10 штурмовых группах около по 100 человек. После 9 мая Пригожин начал выводить малыми тактическими группами остатки своей группировки.

Это подразделение составляло меньше бригады. У украинской стороны там десятки бригад, а у российской – сотни.

Они за год прошли около 30 км. За год до канадской границы можно было сбегать и вернуться назад. Они топтались возле Бахмута, пока в конце концов его не разрушила российская авиация, только поэтому украинское войско его покинуло, сейчас удерживает только "Самолет",

– прокомментировал Свитан.

Вагнеровцев выводят

По словам военного аналитика, сейчас Пригожин пытается рассредоточить своих наемников на территории Азовского побережья. Их дальнейшее возвращение в зону горячих боевых действий будет зависеть от оперативной ситуации на фронте. На данный момент необходимости в этих частях нет.

Это штурмовые группы, которые, например, могут штурмовать туалет. Максимум, что они штурмовали в этой жизни – это Бахмут, районный центр с населением 70 тысяч человек, 42 квадратных километра. За 2 дня 42 километров Белгородской области "освободил" Российский добровольческий корпус,

– добавил Свитан.

Свитан сообщил, что сейчас происходит на Бахмутском направлении: смотреть видео

Кто сейчас заменяет "Вагнера"

По убеждению полковника в запасе, украинские защитники ротацией окупантов на Бахмутском направлении слишком эффективно воспользоваться не смогут, ведь она проводится еще с 10 мая и малыми тактическими группами.

В основном туда заходят бойцы 1 армейского корпуса, сформированного на территории временно оккупированного Донецка.

Сейчас нет смысла заходить в город, ведь он не имеет такой важности как укрепрайон, как это было зимой. Мы сейчас можем двигаться по полям, окружать Бахмут, вытесняя россиян с высоты над Бахмутом, а затем туда подтянем артиллерию, которая будет постоянно уничтожать россиян в городе, как на полигоне.

– заметил Свитан.

Последующие действия будут зависеть от концепции генерала Валерия Залужного.

Что сейчас происходит в Бахмуте