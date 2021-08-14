На выходные объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: где именно

14 августа 2021 , 09:41
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

На выходные Украину накроет жара. Поэтому объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных и восточных областей.

Чрезвычайная пожарная опасность означает сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды, что представляет опасность.

К теме Погода в Украине на выходных будет много солнца и немного ливней

Где есть опасность

Пожарная опасность будет держаться в течение 14 – 16 августа. В частности, в таких регионах:

  • Харьковская область,
  • Луганская,
  • Киевская,
  • Сумская,
  • Полтавская.

Также 14 августа об опасности предупреждают жителей Черниговской, а 15 августа – Ровненской и Винницкой областей.


Пожарная опасность 14 августа / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет на выходных


В субботу и воскресенье украинцев будет радовать приятная летняя погода. Синоптики прогнозируют много солнца и +25 – +30 градусов. Жарче всего будет в западных и центральных областях.

Однако несколько регионов накроют дожди и грозы. Например, Восток и Крым.

Автор: Ольга Музика