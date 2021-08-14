На выходные объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: где именно

На выходные Украину накроет жара. Поэтому объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных и восточных областей.

Чрезвычайная пожарная опасность означает сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды, что представляет опасность.

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Где есть опасность

Пожарная опасность будет держаться в течение 14 – 16 августа. В частности, в таких регионах:

Харьковская область,

Луганская,

Киевская,

Сумская,

Полтавская.

Также 14 августа об опасности предупреждают жителей Черниговской, а 15 августа – Ровненской и Винницкой областей.