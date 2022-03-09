Выиграв войну, Украина откроет путь для возвращения территорий Грузии и Молдовы, – Саакашвили

Украинские защитники уже две недели героически борются с российскими оккупантами. По мнению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, победа откроет путь для возвращения временно оккупированных территорий его родины.

Саакашвили отметил, что он ненавидит войны. Ведь они приносят только разрушения.

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Победа Украины откроет путь для возвращения территорий Грузии и Молдовы

Саакашвили отметил, что, несмотря на то, что Грузия пока не воюет, в 2008 году, когда на страну напали, ее граждане боролись так же героически, как украинцы сейчас.

Однако, в отличие от других, я не забыл об Абхазии и Цхинвали. Как только Украина выиграет эту войну, она проложит путь к быстрой и мирной реинтеграции наших временно оккупированных территорий. Приднестровье также воссоединится с Молдовой,

– добавил третий президент Грузии.

По его словам, после победы Украины весь мир и региональный порядок будут другими.

"Мне понятно, что путь Грузии к Сухуми лежит на Киеве, который сегодня является столицей свободного мира – моим городом. Слава Украине!", – подытожил Саакашвили.

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