Выяснили, что именно повредило подлодку США в Южно-Китайском море
2 ноября 2021 , 11:29Читати новину українською
Источник:USNI News
Подводная лодка США в начале октября врезалась в неизвестный объект в Южнокитайском море. После расследования обнародовали официальную причину аварии.
Соответствующее расследование проводили в США. Об этом 1 ноября рассказала пресс-секретарь командующего ВМС США Хейли Симс.
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В США назвали причину аварии атомной подводной лодки США
В ходе расследования установили, что военный корабль США USS Connecticut наткнулся на немаркированную подводную гору, действуя в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе,
– заявила Симс.
Она добавила, что гора не была обозначена на карте и объяснила, что:
- результаты расследования инцидента передадут командующему 7 флота ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу;
- именно он определит целесообразность следующих действий, включая привлечение к ответственности.
Сейчас известно, что лодка находится на ремонте на острове Гуаме, в западной части Тихого океана.
Авария подводной лодки США в Южнокитайском море: коротко
- 7 октября американская подводная лодка с атомным приводом врезалась в неизвестный объект в Южнокитайском море.
- Согласно заявлению Тихоокеанского флота США, никто не получил травмы, опасные для жизни. Известно об 11 пострадавших моряках. Судно ВМС США Connecticut не было повреждено.
- Тогда в ВМС США отметили, что будут расследовать инцидент, так как авария произошла, когда напряжение в регионе возросло из-за вторжения китайских военных в зону интеграции Тайваня.