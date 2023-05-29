Выявлено и уничтожено около 40 воздушных целей – дронов и ракет, – КМВА о ночной атаке на Киев

Россия в ночь на 29 мая атаковала Киев дронами, впоследствии и крылатыми ракетами. Наша противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила ориентировочно 40 вражеских воздушных целей.

В Киевской городской военной администрации рассказали в эфире телемарафона , что известно об атаке на столицу Украины. Следует отметить, что тревога в Киевской области началась в 00:31 и продолжалась до 5 утра 29 мая.

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Что известно об атаке на Киев

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что это уже 15-я воздушная атака с начала мая. По его словам, страна-террорист:

всеми силами пытается произвести поражение ключевых для себя целей;

одновременно – истощить ресурсы нашей противовоздушной обороны;

держать в глубоком психологическом напряжении гражданских украинцев.

Этой ночью снова были дроны. По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям,

– заявил Шаманов.

По его словам, средства нашей ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева и в самой столице более 40 воздушных целей – это суммарно и дроны и крылатые ракеты.

"Удары по Киеву были не допущены", – рассказал представитель Киевской городской военной администрации.