Может ли Венгрия самостоятельно или же принудительно выйти из ЕС: ответ политолога

Венгерские политики не раз позволяли себе критические заявления в адрес ЕС и его руководства. В Будапеште понимают все политические риски, связанные с возможным выходом страны из Союза.

Членство в Европейском Союзе позволяет получать странам большие выгоды, которые будут сдерживать Венгрию от самостоятельной риторики. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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ЕС выгоден Будапешту

Эксперт убежден, что на фоне антиевропейских заявлений политиков в Будапеште Венгрия на самом деле не хочет выходить из ЕС.

Несмотря на все "выпады", Венгрии выгодно получать деньги от ЕС, преимущественно поступающие из других стран, прежде всего из Германии. При этом Венгрии выгодно никак не солидаризироваться с ЕС по ряду вопросов и подрывать внутренний консенсус. Поэтому я думаю, что разговоры о выходе Венгрии из ЕС – это элемент "внутренней дрессировки",

– объяснил обозреватель.

По его словам, Венгрия является частью европейского пространства в геоэкономическом, энергетическом планах, она также одна из важнейших газовых хабов.

"В то же время Будапешт очень часто политически не солидаризируется с Берлином, Парижем и является некой "белой вороной". Венгрия не имеет так много своих сил, чтобы вести полностью сконцентрированную на себе политику, как ее ведет Иран. Это не государство таких возможностей, а, скорее, история о манипуляциях в отношениях между Будапештом и Брюсселем с целью получения больших возможностей», – добавил аналитик.

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Могут ли выгнать Венгрию

По мнению Божко, никто в ЕС не рассматривает серьезно исключение Венгрии, однако серьезно думают о том, как "простимулировать какие-то движения, которыми могли заменить Орбана, партию "Фидес" и сформировать новый консенсус".

Все "ключики" сейчас ищут, но для того, чтобы их найти – нужно потратить гораздо больше времени, чем один цикл. История о том, что Венгрия играет свою роль – это прежде всего продиктовано попытками страны выстроить для себя более жесткую и более выгодную позицию внутри ЕС, получить большую автономию и иметь "развязанные руки" во внутренней политике,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, такой подход в условиях ЕС Венгрия не сможет реализовать.

"Если ты берешь европейские средства, тогда тебе придется согласовывать определенные политики с ЕС. Объединенная Европа – это действительно очень выгодно для стран Восточной и Южной Европы, поэтому, несмотря на все свои ценностные разногласия, они серьезно до сих пор не работают над выходом из ЕС", – убежден аналитик.

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По его мнению, примером этого может служить "безнадежно далекая Сербия", которая союзна культурно и ценностно с Россией.

"Белград все равно идет координировать свою политику с ЕС ради вступления в Союз, потому что все прекрасно понимают, что там деньги. Нет никакого другого серьезного института, который дает такие серьезные деньги на таких лояльных условиях. Просто не все восточные политики могут воспринимать то, что предлагает Западная Европа", – резюмировал Божко.

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