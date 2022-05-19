Уйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам
Переговоры с Россией пока поставлены на паузу. Дело в том, что пока мы обороняемся – нет предпосылок подписывать какие-либо документы.
Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также обратился к россиянам.
Важно Россия бросает сигналы Западу, – Мусиенко привел конкретные примеры.
По его словам, защищать страну, а затем сложить оружие и перестать стрелять – это невозможно.
Вы уйдите, освободите все наши территории, а потом будем с вами разговаривать. Конечно, будем обсуждать все,
– отметил Смирнов.
А все остальные предложения, по его мнению, абсолютно циничны.
"Мы ценим помощь наших международных партнеров, но некоторые заявления абсолютно недопустимы и некорректны", – считает советник министра.
О чем идет речь
- Итальянское правительство разработало "план мира за четыре этапа", чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины, и передало его на рассмотрение ООН.
- Он предусматривает, в частности, выработку соглашения между Украиной и Россией для "решения противоречий" по международно-признанными границами (прежде всего, речь идет о захваченных Россией Крыме и Донбассе).
- Вероятно, сюда входит полная автономия спорных территорий и автономное управление безопасностью, как предположили в итальянских СМИ. Однако добавили, что "ссылка на международно признанные границы предполагает не подвергать сомнению суверенитет Киева над всей национальной территорией".
О переговорах с Россией: "Нет никаких предпосылок"
Советник министра также добавил, что абсолютно все войны заканчиваются за столом переговоров. И подчеркнул, что на сегодняшний день мы должны понимать, что у Украины нет никаких предпосылок подписывать с Россией какие-то документы, пока мы обороняемся.
Переговоры с Россией приостановили: главное
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией пока на паузе по ряду причин.
- Главная из них это то, что Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.
- "Сегодня вообще не идет речь о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – подчеркнул Подоляк.
- Еще раньше в МИДе России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса.