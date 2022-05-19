Уйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам

19 мая 2022 , 21:12
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Переговоры с Россией пока поставлены на паузу. Дело в том, что пока мы обороняемся – нет предпосылок подписывать какие-либо документы.

Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также обратился к россиянам.

Важно Россия бросает сигналы Западу, – Мусиенко привел конкретные примеры.

По его словам, защищать страну, а затем сложить оружие и перестать стрелять – это невозможно.

Вы уйдите, освободите все наши территории, а потом будем с вами разговаривать. Конечно, будем обсуждать все,
– отметил Смирнов.

А все остальные предложения, по его мнению, абсолютно циничны.

"Мы ценим помощь наших международных партнеров, но некоторые заявления абсолютно недопустимы и некорректны", – считает советник министра.

О чем идет речь

  • Итальянское правительство разработало "план мира за четыре этапа", чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины, и передало его на рассмотрение ООН.
  • Он предусматривает, в частности, выработку соглашения между Украиной и Россией для "решения противоречий" по международно-признанными границами (прежде всего, речь идет о захваченных Россией Крыме и Донбассе).
  • Вероятно, сюда входит полная автономия спорных территорий и автономное управление безопасностью, как предположили в итальянских СМИ. Однако добавили, что "ссылка на международно признанные границы предполагает не подвергать сомнению суверенитет Киева над всей национальной территорией".

О переговорах с Россией: "Нет никаких предпосылок"

Советник министра также добавил, что абсолютно все войны заканчиваются за столом переговоров. И подчеркнул, что на сегодняшний день мы должны понимать, что у Украины нет никаких предпосылок подписывать с Россией какие-то документы, пока мы обороняемся.

Переговоры с Россией приостановили: главное

  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией пока на паузе по ряду причин.
  • Главная из них это то, что Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.
  • "Сегодня вообще не идет речь о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – подчеркнул Подоляк.
  • Еще раньше в МИДе России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса.
Автор: Аліна Оліховська