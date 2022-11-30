Впрочем, уже можно увидеть определенные движения в этом направлении, но пока они тестируются. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Заметьте Новый уровень: русские матери уже отправляют сыновей на войну за кусок льда

Россияне совершают определенные движения в направлении протестов, но пока тишина

По его словам, россияне уже начинают возмущаться определенными событиями в войне против нашего государства. Особенно это касается "ватной среды", то есть откровенных и эмоциональных "путинистов". Другие же в основном молчат.

Другой вопрос, где эта конвертация недовольства в протесты, выпуск пара и конкретные действия? Этого нет,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что потеря Мелитополя для россиян будет иметь существенное влияние, поскольку "разрежет" фронт. "Однако это мы так размышляем, а как думают самые примитивные организмы, я не могу сказать", – отметил Фейгин.

"Конечно, уязвимость для сознания с потерей того, что якобы уже захвачено и точно не будет потеряно, должно быть в такой мере, чтобы это нашло свое недовольство", – добавил российский правозащитник.

Кроме того, Владимир Путин не дает никаких ответов по поводу поражений в войне против Украины, как было и с Херсоном. Тогда спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, все вопросы к министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу. Пока такая схема работает.

Фейгин предположил, заставит ли россиян потеря Мелитополя выйти на протесты: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новости