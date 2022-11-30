Впрочем, уже можно увидеть определенные движения в этом направлении, но пока они тестируются. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Россияне совершают определенные движения в направлении протестов, но пока тишина
По его словам, россияне уже начинают возмущаться определенными событиями в войне против нашего государства. Особенно это касается "ватной среды", то есть откровенных и эмоциональных "путинистов". Другие же в основном молчат.
Другой вопрос, где эта конвертация недовольства в протесты, выпуск пара и конкретные действия? Этого нет,
– заметил российский правозащитник.
Он добавил, что потеря Мелитополя для россиян будет иметь существенное влияние, поскольку "разрежет" фронт. "Однако это мы так размышляем, а как думают самые примитивные организмы, я не могу сказать", – отметил Фейгин.
"Конечно, уязвимость для сознания с потерей того, что якобы уже захвачено и точно не будет потеряно, должно быть в такой мере, чтобы это нашло свое недовольство", – добавил российский правозащитник.
Кроме того, Владимир Путин не дает никаких ответов по поводу поражений в войне против Украины, как было и с Херсоном. Тогда спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, все вопросы к министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу. Пока такая схема работает.
Фейгин предположил, заставит ли россиян потеря Мелитополя выйти на протесты: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские защитники нанесли мощный удар по позициям врага в поселке Мирное Мелитопольского района. "Хлопок" был настолько мощным, что его слышали жители области в 30 километрах от места взрыва. Ударили ВСУ по клубу, где страна-агрессор поселила своих "мобиков".
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что операция по освобождению Кинбурнской косы продолжается. Враг несет там потери, но говорить об успехах еще рано. Кроме того, оккупанты имеют возможность подтягивать туда свои силы.
- В Институте изучения войны предполагают, что через несколько недель темпы боевых действий, в частности на Востоке, могут возрасти. Однако для этого необходим ряд условий. В частности, важно, какой будет зима и состояние грунтов – промерзнут или нет.
- Вагнеровцы, базирующиеся возле Бахмута, продвигаются там всего на 100 или 200 метров в день. Поэтому недавние заявления россиян о продвижении возле населенного пункта являются ложью. Неправдивыми являются и заявления о якобы "окружении" ВСУ в самом городе.