Утім, вже можна побачити певні рухи в цьому напрямку, але поки вони тестуються. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Росіяни роблять певні рухи в напрямку протестів, але поки тиша
За його словами, росіяни вже починають обурюватися певними подіями у війні проти нашої держави. Особливо це стосується "ватного середовища", тобто відвертих та емоційних "путіністів". Інші ж переважно мовчать.
Інше питання, де ця конвертація незадоволення в протести, випуск пари та конкретні дії? Цього немає,
– зауважив російський правозахисник.
Він додав, що втрата Мелітополя для росіян матиме суттєвий вплив, оскільки "розріже" фронт. "Однак це ми так розмірковуємо, а як думають найпримітивніші організми, я не можу сказати", – зазначив Фейгін.
"Звісно, вразливість для свідомості з втратою того, що нібито вже захоплене й точно не буде втрачене має бути такої міри, щоб це знайшло своє незадоволення", – додав російський правозахисник.
Крім того, Володимир Путін не дає жодних відповідей щодо поразок у війні проти України, як було й з Херсоном. Тоді речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, всі питання до міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу. Поки така схема працює.
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Ситуація на фронті: останні новини
- Українські захисники завдали потужного удару по позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до місця вибуху. Вдарили ЗСУ по клубу, де країна-агресорка поселила своїх "мобіків".
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що операція зі звільнення Кінбурнської коси триває. Ворог зазнає там втрат, але говорити про успіхи ще зарано. Крім того, окупанти мають можливість підтягувати туди свої сили.
- В Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій, зокрема на Сході, можуть зрости. Проте для цього потрібна низка умов. Зокрема важливо, якою буде зима та стан ґрунтів – промерзнуть чи ні.
- Вагнерівці, які базуються біля Бахмута, просуваються там всього на 100 чи 200 метрів на день. Тому нещодавні заяви росіян про просування на біля населеного пункту є брехнею. Неправдивими є і заяви про нібито "оточення" ЗСУ в самому місті.