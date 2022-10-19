Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы Украины

Президент Владимир Зеленский 19 октября провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. В частности, на нем обсудили необходимые шаги для ликвидации последствий, если россияне выведут энергосистему Украины из строя.

Также обсуждали вопросы сотрудничества с международными партнерами по предоставлению оборудования для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры.

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Зеленский провел совещание по безопасности электроснабжения

Президент провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. В ней приняли участие:

премьер-министр Украины Денис Шмигаль,

министр энергетики Герман Галущенко,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев,

представители ГСЧС,

руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг,

– заметил Зеленский.

Во время встречи обсудили:

меры по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины;

актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел;

необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных вражеских обстрелов объектов энергообеспечения;

сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.

Кроме этого, участники согласовали необходимые меры по отсутствию электроэнергии в населенных пунктах.

По словам президента Владимира Зеленского, с 10 октября российские войска разрушили уже 30% электростанций Украины

Смотрите фото с совещания / Фото Офис Президента

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