"Россия могла намеренно преследовать самолет Зеленского": в Молдове раскрыли подробности задержки самолета

Вылет президента Украины Владимира Зеленского из Молдовы в Норвегию 7 сентября задержался из-за вынужденного закрытия воздушного пространства страны в связи с появлением российских дронов. Разрешение на взлет самолета было дано после того, как один дрон упал на территории Молдовы, а другой улетел в Румынию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий представителя правительства.

Почему задержали вылет самолета Зеленского?

Решение временно приостановить авиасообщение было принято исключительно из соображений безопасности. Всего из-за воздушной тревоги в аэропорту Кишинева были задержаны три вылета и четыре прилета.

Сначала об инциденте во время перелета в Осло сообщил премьер-министр Норвегии. Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский беспилотник, который 8 сентября нарушил воздушное пространство страны, мог целенаправленно лететь в направлении самолета Владимира Зеленского. По его словам, правительство Молдовы не считает инцидент случайностью, ведь дрон оказался над страной именно в тот момент, когда самолет президента Украины находился в аэропорту.

Из последующих разъяснений молдавской стороны выяснилось, что речь шла об общей задержке рейса из-за процедур безопасности.

Напомним, 8 сентября российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, поэтому власти временно ограничили полеты. В это время самолет президента Украины Владимира Зеленского находился в аэропорту Кишинева, поэтому его вылет задержался. Впоследствии дрон упал и взорвался возле села Старые Михайлены примерно в 160 километрах от аэропорта, после чего ограничения на полеты были сняты, и самолет Зеленского смог вылететь.

Отметим, что Зеленский с первой леди находились в Норвегии 8–9 сентября. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыло много иностранных гостей. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе с руководителями оборонных компаний по вопросам антибаллистической программы "Фрейя".