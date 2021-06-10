Когда парень не вернулся домой, родные забили тревогу. Правоохранители начали поиски юноши.

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Еще 8 июня в Праге в реке Влтава обнаружили труп парня. В соцсетях рассказали, что это – пропавший украинец.

Друзья, тяжело об этом говорить, но надежд на поиски Пети больше нет. Фото с места происшествия. Прага, Либенский мост,

– говорится в сообщении.

Представитель пражской полиции Ричард Хрдина заявил, что из реки выловили тело парня. Причина смерти пока неизвестна.

"Мы знаем личность умершего человека. Судмедэксперты сейчас работают на месте, пока мы не можем сказать причину смерти. Приказали провести вскрытие", – заявил Хрдина.

Парень был родом из Закарпатья.

Обратите внимание! В мае в Турции нашли тело пропавшей украинки Яны Кривошеи. Женщина увлекалась альпинизмом. В Анталию путешественница отправилась, чтобы покорить одну из местных вершин.