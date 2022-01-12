"Вымысел россиян": у Канье Уэста опровергли планы о встрече рэпера с Путиным

Канье Уэст (Ye) якобы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Однако представители рэпера считают это дезинформацией.

Сообщение о встрече певца и российского президента, мол, выдумка. Об этом сказал представитель по связям с общественностью рэпера Ye Пьер Ружье.

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По его словам, информация, которую распространил ряд музыкальных медиа, сфабрикована.

Полностью сфабрикована (информация – 24 канала). Вымысел или желание россиян подать желаемое за действительное,

– подчеркнул Ружье.

Детальнее комментировать информацию представитель рэпера пока не согласился.

Поездка Канье Уэста в Россию: что известно

Американский рэпер планирует выступления в России весной или летом 2022 года. В СМИ появилась информация, что, кроме концертов, Ye намерен пригласить на свое выступление главу Кремля и встретиться с ним. Мол, хочет, чтобы Россия стала для него вторым домом.

Также Канье Уэст хочет поговорить с азербайджанско-российским бизнесменом-миллиардером Арасом Агаларовым и его сыном-музыкантом Эмином. Об этом сообщил товарищ и советник певца Амир Судан.

Кто такой Канье Уэст (Ye) Это американский рэпер, начинавший свою карьеру как Канье Омари Уэст. Однако после разрыва с Ким Кардашян певец решил начать новую жизнь и Это американский рэпер, начинавший свою карьеру как Канье Омари Уэст. Однако после разрыва с Ким Кардашян певец решил начать новую жизнь и сменил свое имя на Ye . На президентских выборах в США в 2020 году рэпер получил 60 тысяч голосов избирателей. По состоянию на 2021 год состояние артиста оценивают в 6,6 миллиарда долларов.

Ye считает себя "молодым Путиным"

Во время интервью для подкаста Drink Champs рэпер назвал себя "молодым Путиным".

Мол, он "король культуры в последние 20 лет" и будет им "следующие 2000 лет", а российский президент – король мировой политики.

В 2020 году Канье Уэст опубликовал несколько твитов, в которых назвал себя "новым Моисеем", а также опубликовал фотографию Путина на тренировке по дзюдо.

Канье Уэст назвал себя "молодым Путиным": смотрите видео