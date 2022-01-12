Повідомлення про зустріч співака та російського президента є, мовляв, вигадкою. Про це сказав представник зі зв'язків із громадськістю репера Ye П'єр Ружьє.

До теми Репер Каньє Вест хоче приїхати в Росію, аби зустрітися з Путіним

За його словами, інформація, яку поширила низка музичних медіа, є сфабрикованою.

Повністю сфабрикована (інформація – 24 канал). Вигадка чи бажання росіян подати бажане за дійсне,

– наголосив Ружьє.

Детальніше коментувати інформацію представник репера наразі не погодився.

Поїздка Каньє Веста в Росію: що відомо

Американський репер планує виступи в Росії навесні або влітку 2022 року. У ЗМІ з'явилась інформація, що, окрім концертів, Ye має намір запросити на свій виступ главу Кремля і зустрітися із ним. Мовляв, хоче, щоб Росія стала для нього другим домом.

Також Каньє Вест хоче поговорити із азербайджансько-російським бізнесменом-мільярдером Арасом Агаларовим та його сином-музикантом Еміном. Про це повідомив товариш та радник співака Амір Судан.

Хто такий Каньє Вест (Ye) Це американський репер, який починав свою кар'єру як Каньє Омарі Вест. Однак після розриву із Кім Кардашян співак вирішив почати нове життя та Це американський репер, який починав свою кар'єру як Каньє Омарі Вест. Однак після розриву із Кім Кардашян співак вирішив почати нове життя та змінив своє ім'я на Ye . На президентських виборах у США 2020 року репер отримав 60 тисяч голосів виборців. Станом на 2021 рік статок артиста оцінюють у 6,6 мільярда доларів.

Ye вважає себе "молодим Путіним"

Під час інтерв'ю для подкасту Drink Champs репер назвав себе "молодим Путіним".

Мовляв, він "король культури в останні 20 років" і буде ним "наступні 2000 років", а російський президент король світової політики.

У 2020 році Каньє Вест опублікував кілька твітів, у яких назвав себе "новим Мойсеєм", а також опублікував фотографію Путіна на тренуванні з дзюдо.

Каньє Вест назвав себе "молодим Путіним": дивіться відео