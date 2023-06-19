Требовал от вдовы военного 150 тысяч: заместитель командира пытался нажиться на войне

ДБР задержало заместителя командира воинской части. Он потребовал 150 тысяч гривен за содействие в выплате денежной помощи семье погибшего.

Правоохранители открыли уголовное производство за злоупотребление влиянием. Обвинительный акт уже направили в суд при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Заместитель командира требовал у вдовы бойца 150 тысяч

Следователи установили, что в феврале 2023 года заместитель командира получил от супруги погибшего военнослужащего Нацгвардии 150 тысяч гривен взятки. За эти деньги он должен был "повлиять" на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая. Они должны были признать, что гибель штаб-сержанта произошла в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей.

Это стало бы законным основанием для получения семьей погибшего одноразовой помощи, предусмотренной законодательством. В настоящее время обвиняемый находится под стражей,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

По информации ДБР, заместитель командира воинской части хотел нажиться на выплате родным погибшего бойца. Он сообщил вдове, что она и ее дети могут получить денежную помощь от государства на сумму 15 миллионов гривен.

"Он пообещал посодействовать с оформлением и ускорить выплату, если ему придадут процент от нее – 150 тысяч гривен. Военнослужащий был задержан при получении оговоренной суммы", – добавили в ДБР.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"Государственное бюро расследований отмечает, что подобные действия недопустимы с юридической и моральной точек зрения. Каждая попытка чиновников или должностных лиц-военнослужащих нажиться на горе семей погибших будет жестко и оперативно прекращаться", – отметили в ДБР.

Заместитель командира воинской части задержан / Фото ДБР и Офиса генпрокурора

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