"Сдал" министра времен Януковича: второму обличителю коррупции выплатили более 13 миллионов гривен

Уже второму обличителю коррупции НАПК выплатило награду в размере 13,3 миллиона гривен. Имя в ведомстве не назвали, однако известно, что он "сдал" попытку откупить министра экологии времен Януковича Николая Злочевского от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Средства обличителю коррупции перечислили 18 октября

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Второй раз в истории обличителю коррупции выплатили 13,3 миллиона гривен

В НАПК не назвали имени обличителя коррупции, но рассказали о деле, которого это касается. Так, говорится о попытке подкупа руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Чиновникам предлагали 6 миллионов долларов за закрытие уголовного производства, подозреваемым в котором был бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.

Тогда НАБУ расследовало коррупционное преступление, в котором фигурировал Злочевский и еще трое человек. Сейчас они все получили приговоры, а ВАКС в октябре 2023 года утвердил последнее в деле соглашение о признании виновности и одновременно одобрил выплату вознаграждения обличителю.

Так, суд установил, что обличитель активно способствовал раскрытию коррупционного преступления. Поэтому, он получил вознаграждение в размере 13,3 миллиона гривен.

В этом резонансном деле институт разоблачения в синергии с эффективной работой антикоррупционных органов продемонстрировал свою действенность на уровне топ-коррупции. На сегодня мы имеем решение ВАКС с принятыми приговорами по всем субъектам производства, а обличитель в деле получил гарантированное законом вознаграждение. Показательным также является то, что суд применил в деле спецконфискацию. Неправомерная выгода в 6 миллионов долларов США была одной из рекордных. Всю сумму по решению ВАКС еще в 2022 году передали на нужды ВСУ,

– добавил председатель НАПК Виктор Павлущик.

Интересно. Первая в истории выплата обличителю коррупции состоялась 4 октября 2024 года. Вознаграждение получил действующий военнослужащий. Он в 2021 году обратился в НАБУ, когда ему в должности директора департамента внутреннего аудита Минобороны предложили взятку в размере 24 миллионов гривен за действия в интересах определенного ООО.