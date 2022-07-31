Какие категории ВПЛ могут рассчитывать на помощь от государства в августе

В августе в Украине продолжат выплачивать пособие внутренне перемещенным лицам. Правда, деньги получат не все категории переселенцев.

24 канал собрал информацию о всех важных изменениях в августе, касающихся поступления в вузы, тарифов, пенсии, деятельности бизнеса и т.д. Какие категории ВПЛ смогут в дальнейшем получать социальные выплаты – читайте дальше.

Обратите внимание Как переселенцам получить выплаты по новому адресу при наличии банковской карты и без нее

Выплаты для ВПЛ в августе 2022 года

В августе внутренне перемещенные лица будут и дальше получать финансовую помощь от государства. Однако те граждане, которые со статусом ВПЛ возвращаются домой, перестают получать деньги.

В целом ВПЛ могут рассчитывать на помощь в размере 2 тысяч гривен на одного человека в возрасте от 18 лет. При этом люди с инвалидностью и дети получают 3 тысячи гривен. Эти деньги выплачивают следующим категориям граждан:

внутренне перемещенным лицам, чье жилье в результате войны было разрушено или повреждено;

внутренне перемещенным гражданам с территорий, где ведутся активные боевые действия.

Актуально в перечень территорий, определенный Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, куда население не может возвращаться в результате боевых действий и которому предусмотрена денежная помощь от государства, входят 8 областей и всего 300 общин:

Днепропетровская – 7 общин;

Донецка – 66 общин;

Запорожская – 51 община;

Луганская – 37 общин;

Николаевская – 23 общины;

Харьковская – 51 община;

Херсонская – 49 общин;

Сумская – 15 общин.

Вас может заинтересовать – россия усилила давление на оккупационную "власть" на Юге Украины: смотрите видео