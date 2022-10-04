Какие международные организации продолжают выплаты украинцам и в каком размере

Мир продолжает поддерживать Украину в войне против России, в частности наших граждан, которые вынуждены были выехать за границу. В правительстве пояснили, от каких организаций беженцы могут получать помощь.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что украинские беженцы могут оформить выплаты в трех организациях. Размер пособия составляет от 2 220 до 2 500 гривен.

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Программы помощи гражданам Украины за границей

Семьи беженцев могут оформить выплаты на каждого члена семьи разово или ежемесячно на период 3 месяцев. Денежную помощь можно получать:

на банковский счет;

наличными в государственных банках;

на Укрпочте.

Есть три международных организации, в которые можно обратиться:

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Эстонский совет по делам беженцев;

Миссия Международного комитета Красного Креста.

Выплаты нельзя получать от трех структур одновременно, только от одной.



Условия оформления помощи от Красного Креста / Инфографика Минреинтеграции



Выплаты от Эстонского совета украинским беженцам / Инфографика Минреинтеграции



Средства от ООН для граждан Украины, выехавших за границу / Инфографика Минреинтеграции

Соцвыплаты украинским беженцам

По состоянию на 27 сентября было известно, что с 24 февраля пограничники зафиксировали 13,380 миллиона выездов. Домой вернулось 6,257 миллиона украинцев.

В Минсоцполитики заявили, что украинцы за пределами государства не могут претендовать на оформление субсидий. Однако пенсии и пособие по инвалидности сохраняется.

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