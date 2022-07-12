Выплаты украинским беженцам в Австрии: сколько и как получить
С начала российского вторжения Украину вынуждены были покинуть миллионы украинцев, которые стали беженцами. Почти сто тысяч украинцев выбрали местом временного пристанища Австрию. Об особенностях жизни украинских беженцев в Австрии – читайте в материале 24 канала.
Для небольшой альпийской страны с населением менее 9 миллионов человек незапланированное прибытие 100 тысяч вынужденных переселенцев из Украины стало серьезным испытанием. В первую очередь, для финансовой системы Австрии, но сами австрийцы радушно встретили украинских беженцев и делают все, чтобы помочь.
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Австрия предоставила временную защиту всем желающим и организовала центры помощи украинцам, социальные выплаты, предложила помощь для аренды жилья.
Денежное пособие на питание
Ежемесячные выплаты на питание составляют 215 евро – для взрослых и 100 евро – на ребенка. Это при условии частного или индивидуального размещения.
Денежное пособие на аренду жилья
На аренду жилья для одного человека ежемесячное пособие составляет 150 евро и 300 евро – на семью. Это так называемая Mietzuschuss, то есть субсидия.
Этой суммы недостаточно для аренды, ведь цены стартуют примерно от 400 евро.
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Подводные течения
Считается, что для относительно нормальной жизни в Австрии семье из 2 человек необходимо минимум 1200 евро, таким образом следует понимать, что государственная помощь не способна покрыть эту сумму.Также на форумах беженцев некоторые люди жалуются на бюрократические препоны при оформлении помощи, а также задержку с выплатами. Надеемся, что это лишь частные случаи, которые не являются системными.
Условия получения денег
Условием получения помощи есть официальная регистрация в местной полиции и оформление статуса и регистрация в органах местного самоуправления. Там вы получите Ausweis für Vertriebene (это ID-карта, которая станет вашим главным в Австрии, и, да, это тот самый "аусвайс").
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После этого вы получаете право на проживание, доступ к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи.
После регистрации как "временно перемещенного лица" человеку присваивается страховой номер в качестве подтверждения медицинского страхования; его можно использовать для оформления замены электронной карты (e-card) в пунктах обслуживания клиентов Австрийской кассы медицинского страхования (ÖGK).
Субсидия на жилье начисляется постфактумом после заключения договора аренды жилья. Деньги можно получить на карточку или наличными.Внимание! Статус временно перемещенного лица предоставляется в год, но с возможностью продления. Сейчас это право на пребывание действует как минимум до 3 марта 2023 года и может быть продлено в случае необходимости.
Есть ли другие варианты помощи
Да.
В Австрии действует много благотворительных фондов и благотворительных организаций. Война в Украине не оставили никого в стороне, а потому австрийцы активно помогают украинцам.
Большую и системную работу проводит католический фонд Caritas Österreich. Он организовал одноразовую финансовую помощь для беженцев – на семью выдаются карты-боны на 50 евро в продуктовый магазин и на 25 евро в магазин бытовой химии.
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Проезд
У беженцев из Украины есть право на бесплатный проезд в поездах австрийской государственной железной дороги (ÖBB) с билетом "Not-Ticket Ukraine". Билет можно получить непосредственно в поезде у сотрудников или в кассах ÖBB на вокзалах. Для получения билета необходимо предоставить для сканирования имя и номер паспорта.
Сначала планировалось, что такие правила будут действовать только до 1 июня, но впоследствии австрийские власти решили их продлить. В настоящее время они действуют до конца сентября 2022 года.