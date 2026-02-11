В Минобороны ответили, заставят ли семью военного Назара Далецкого возвращать деньги государству

Семья военного Назара Далецкого не обязана возвращать выплаты государству. Правовых оснований и намерений для пересмотра решения относительно средств нет.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.

Смотрите также В сети писали об "увольнении Манько": как отреагировали военные и что говорят в Генштабе

Что заявили в Минобороны о выплатах?

В оборонном ведомстве отметили, что не имеют никаких правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье военнослужащего Назара Далецкого, поэтому побуждать к возвращению их государству не планируют.

Для Минобороны безусловным приоритетом является защита прав военнослужащих и их семей. Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо,

– говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что все выплаты осуществили согласно действующему законодательству и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. Там добавили, что подобная ситуация является уникальной и требует взвешенного подхода.

Что этому предшествовало?