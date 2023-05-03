Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат ("Слуга народа"), член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. Он назвал поиск источников для финансирования этих расходов самым сложным вопросом, над которым сейчас работает Кабинет министров и Парламент.
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Не можем безболезненно найти такие деньги
Вениславский подчеркнул, что, когда утверждался проект государственного бюджета на 2023 год, было предусмотрено 50% поступлений в него за счет международных внутренних заимствований.
Мы увеличили финансирование на сектор безопасности и обороны путем внесения изменений в закон о госбюджете на 2023 год еще более чем на пол триллиона гривен. А теперь необходимо будет увеличить еще не 150 миллиардов. Поэтому количество денег, требующих дополнительных источников покрытия, существенно возрастает,
– отметил он.
Говорить о том, что власти безболезненно смогут найти такие деньги, это неправда. Депутат утверждает, что это одна из самых больших задач, которую пытается решить власть – предусмотреть покрытие этих расходов.
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Нужно откуда-то брать деньги
"Но нужно понимать, что не бывает так, чтобы мы предусмотрели большие расходы, а не было поступлений. Поэтому рассматривается вопрос об увеличении налоговых поступлений в госбюджет", – подчеркнул собеседник.
Федор Вениславский отметил, что поскольку нужно откуда-то брать деньги, значит, нужно привлекать либо дополнительные налоги, либо дополнительные заимствования.
"Над этим сейчас мы работаем. Хотя есть ситуация, которая предусматривает налог на доходы физических лиц, уплачиваемых в том числе военнослужащими. Он немного возвращает деньги в государственный бюджет, но это достаточно незначительная сумма для того, чтобы полностью покрыть эти расходы", – резюмировал член комитета ВРУ по вопросам безопасности и обороны.
Больше о выплатах украинским защитникам
- Верховная Рада 10 апреля проголосовала в целом за законопроект с правкой, что возвращает выплату 30 тысяч гривен военнослужащим, находящимся вне мест боевых действий.
- Однако в Верховную Раду внесли постановление, блокирующее возврат доплат в размере 30 тысяч гривен украинским военным. И пока это постановление не будет рассмотрено в сессионном зале, спикер не может подписать закон.
- Позже глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Алексей Резников, Валерий Залужный и Василий Малюк просят парламент отложить рассмотрение этого законопроекта и собрать рабочую группу по урегулированию этого вопроса.
- Авторы письма считают нужным разработать нормативную базу по оплате труда военнослужащих более дифференцированно. А также вовлечь в этот процесс командование и представителей нацбезопасности и обороны.