Про це 24 Каналу розповів народний депутат ("Слуга народу"), член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він назвав пошук джерел для фінансування для цих видатків найскладнішим питанням, над яким зараз працює Кабінет міністрів і Парламент.

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Не можемо безболісно знайти такі гроші

Веніславський наголосив, що коли затверджувався проєкт державного бюджету на 2023 рік, було передбачено 50% надходжень до нього за рахунок міжнародних внутрішніх запозичень.

Ми збільшили фінансування на сектор безпеки та оборони шляхом внесення змін до закону про держбюджет на 2023 рік ще більш ніж на пів трильйона гривень. А тепер необхідно буде збільшити ще не 150 мільярдів.Тому кількість грошей, які потребують додаткових джерел покриття суттєво зростає,

– зазначив він.

Говорити про те, що влада безболісно зможе знайти такі гроші, це неправда. Депутат стверджує, що це одне з найбільших завдань, яке намагається вирішити влада – передбачити покриття цих видатків.

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Потрібно звідкись брати гроші

"Але треба розуміти, що не буває так, щоб ми передбачили більші видатки, а не було надходжень. Тому розглядається питання щодо збільшення податкових надходжень до держбюджету", – підкреслив співрозмовник.

Федір Веніславський відзначив, що оскільки потрібно звідкись брати гроші, це означає, що потрібно залучати або додаткові податки, або додаткові запозичення.

"Над цим зараз ми працюємо. Хоча є ситуація, що передбачає податок на доходи фізичних осіб, які сплачують в тому числі військовослужбовці. Він трохи повертає гроші до державного бюджету, але це достатньо незначна сума для того, щоб повністю покрити ці видатки", – резюмував член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони.

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