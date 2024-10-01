Мобилизация в Украине: через сколько бойцы получают первую зарплату
Источник:Приказ Министерства обороны № 260
Украинские военные получают денежное обеспечение, которое в 2024 году составляет не менее 20 130 гривен. Однако его размер зависит от многих факторов.
Об этом сообщается в приказе Министерства обороны № 260. Согласно документу есть ежемесячные основные и дополнительные виды денежного обеспечения, также одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.
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Какие выплаты может получить мобилизованный
Основные категории денежного обеспечения военных включают:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет.
Эти составляющие являются обязательными для выплаты.
Также есть ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения:
- повышение должностного оклада;
- надбавки (за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания);
- доплаты (за научную степень и ученое звание);
- вознаграждение военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
- премии.
Справка. Размер денежного обеспечения варьируется в зависимости от видов и родов войск. Например, в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций выплаты имеют свои особенности.
Когда мобилизованный может получить первое денежное обеспечение
Денежные выплаты начисляются со дня мобилизации, то есть как только территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил вас в учебный центр или места службы.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно в одном начислении. Это означает, что понятие аванса и основной выплаты отсутствуют. Выплата производится в текущем месяце за предыдущий.