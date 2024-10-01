Мобилизация в Украине: через сколько бойцы получают первую зарплату

Украинские военные получают денежное обеспечение, которое в 2024 году составляет не менее 20 130 гривен. Однако его размер зависит от многих факторов.

Об этом сообщается в приказе Министерства обороны № 260. Согласно документу есть ежемесячные основные и дополнительные виды денежного обеспечения, также одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

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Какие выплаты может получить мобилизованный

Основные категории денежного обеспечения военных включают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Эти составляющие являются обязательными для выплаты.

Также есть ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения:

повышение должностного оклада;

надбавки (за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания);

доплаты (за научную степень и ученое звание);

вознаграждение военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

премии.

Справка. Размер денежного обеспечения варьируется в зависимости от видов и родов войск. Например, в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций выплаты имеют свои особенности.

Когда мобилизованный может получить первое денежное обеспечение

Денежные выплаты начисляются со дня мобилизации, то есть как только территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил вас в учебный центр или места службы.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно в одном начислении. Это означает, что понятие аванса и основной выплаты отсутствуют. Выплата производится в текущем месяце за предыдущий.